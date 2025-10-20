В Приморье новый резидент СПВ наладит производство 2 тыс. тонн овощей в год

Реализация проекта направлена на импортозамещение в сельском хозяйстве, сообщил генеральный директор ООО "Парус" Алексей Васенев

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Новый резидент свободного порта Владивосток (СПВ) в Приморье наладит производство примерно до 2 тыс. тонн сельхозпродукции в год. Потребителями станут госучреждения, детсады, школы и торговые сети города Уссурийска, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Компания "Парус" получила статус резидента свободного порта Владивосток для создания предприятия по выращиванию овощей в открытом и закрытом грунте в Октябрьском муниципальном округе Приморского края. Проект направлен на организацию полного цикла производства сельхозпродукции, включая огурцы, томаты, лук, картофель, капусту и перец. Для этого будет закуплена современная сельскохозяйственная техника и построен полевой стан. Планируемый объем производства составит около 2 тыс. т экологичной продукции в год начиная с 2028 года", - рассказали в пресс-службе.

Реализация продукции уже проработана с ключевыми партнерами, отметили в КРДВ. Среди них - государственные учреждения, детские сады, школы, а также крупные торговые сети и овощной рынок Уссурийска. "Наш проект основан на многолетнем опыте выращивания овощей в условиях Дальнего Востока. Мы делаем ставку на качество и экологичность нашей продукции, чтобы обеспечить свежими и полезными овощами жителей Приморья. Реализация проекта направлена на импортозамещение в сельском хозяйстве, а также создает значительное количество новых рабочих мест для жителей края. В их числе - агрономы, овощеводы, трактористы-машинисты, подсобные рабочие и другие специалисты, чья деятельность будет напрямую связана с овощеводческим производством. Статус резидента СПВ предоставляет нам существенные преференции, особенно важны сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы, без которых было бы трудно успешно реализовать проект, привлечь нужных специалистов и обеспечить конкурентную стоимость продукции", - отметил генеральный директор ООО "Парус" Алексей Васенев.

"Проект компании "Парус" нацелен на диверсификацию экономики и обеспечение продовольственной безопасности региона. Важно, что современное, технологичное сельхозпредприятие создается за счет частных инвестиций и, применяя меры господдержки, сможет обеспечивать качественной и доступной продукцией государственные, в том числе социальные, учреждения. Мы сопровождаем проект резидента СПВ на всех этапах реализации, предоставляем необходимые услуги и сервисы КРДВ", - сказал директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев. Объем инвестиций в проект в рамках соглашения с КРДВ составляет 8,17 млн рублей, создается 95 рабочих мест.

По данным КРДВ, в Приморском крае проекты реализуют более 1,8 тыс. резидентов СПВ, 543 проекта уже введены в работу. Бизнес фактически вложил в экономику региона 553 млрд рублей и создал рабочие места для более чем 51 тыс. жителей региона. С 1 сентября 2024 года упрощено получение статуса резидента СПВ. Теперь бизнес-план компании может содержать только главные параметры проекта. Минимальный порог вложений составляет 500 тыс. рублей за три года.

Об Уссурийске

Годом основания города Уссурийска принято считать 1866 год - год основания первого населенного пункта, селения Никольское. Это второй город по величине в Приморском крае. В Уссурийском городском округе проживают свыше 200 тыс. человек.