Китайский скоростной поезд CR450 разогнался на испытаниях до 453 км/ч

Транспорт может разгоняться с места до скорости 350 км/ч за 4 минуты 40 секунд

ШАНХАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Китайский сверхскоростной поезд CR450 в ходе испытаний достиг рекордной для этого типа транспорта скорости 453 км/ч. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

CR450 проходит испытания на высокоскоростной железной дороге Шанхай - Чунцин - Чэнду. Транспорт сможет приступить к пассажирским перевозкам после тестового пробега в 600 тыс. км.

Инженеры, работавшие над CR450, смогли улучшить его обтекаемость воздухом, что позволяет поезду разгоняться с места до скорости 350 км/ч всего за 4 минуты 40 секунд.

Прототип CR450 был представлен в декабре 2024 года. Ожидается, что эта новинка позволит в обозримом будущем существенно ускорить перевозки по стране. Кроме того, технические характеристики поезда такие, как более короткий тормозной путь, устойчивость и усовершенствованная система контроля, как утверждается, обеспечат его более высокую безопасность по сравнению с существующими аналогами. Он также будет комфортнее и энергоэффективнее.