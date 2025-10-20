"Туту": цена проживания в Геленджике выросла на 13% после открытия аэропорта

Бронировать отели в городе стали на 52% чаще, сообщил директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий Юрий Вьюшин

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. После возобновления работы аэропорта Геленджика туристы стали бронировать отели в городе на 52% чаще, а стоимость проживания в них выросла на 13%. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий "Туту" Юрий Вьюшин.

"По итогам трех месяцев работы аэропорта: бронировать отели в Геленджике стали на 52% чаще, следует из статистики сервиса путешествий "Туту". В период с 18 июля по 18 октября средняя стоимость ночи составила 6,4 тысячи рублей. Это на 13% больше аналогичного показателя прошлого года", - сказал он.

Как уточнил Вьюшин, средняя продолжительность бронирования выросла с четырех до пяти ночей. При этом спрос на отели в Геленджике среди семей вырос в два раза, а среди пар - на 58%.

По данным сервиса, за три месяца работы аэропорта Геленджика доля авиапоездок выросла. Так, в июле самолеты выбирали 5% пассажиров, в августе - 23%, а в октябре - уже 43%. В среднем, с 18 июля по 18 октября 24% путешественников прилетели в Геленджик. Пик спроса пришелся на август, а дальше началось постепенное снижение вместе с окончанием бархатного сезона.

Большинство туристов прилетает в Геленджик из Москвы (65% приобретенных авиабилетов), Санкт-Петербурга (13%), Екатеринбурга (8%), Мурманска (2%) и Новосибирска (1%).

После снятия ограничений на работу аэропорт Геленджика принял первый с 2022 года регулярный авиарейс из Москвы 18 июля 2025 года. На данный момент временно ограничена работа ряда аэропортов южной и центральной частей России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После снятия ограничений были возобновлены рейсы в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.