Кабмин добавил товары, на которые ведется мониторинг цен на основе биржевых данных

В перечень включили рыбную продукцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень товаров, мониторинг цен на которые ведется на основе биржевых данных. Соответствующее постановление подписано, сообщается на сайте кабмина.

"Правительство включило рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на которые ведется на основе биржевых данных. Постановление об этом подписано. Решение даст возможность отслеживать формирование цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара и будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что речь идет об основных промысловых видах рыб таких, как минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия и лососевых (горбуша, кета и нерка). Кроме того, участники рынка обязуются передавать на биржу информацию о внебиржевых сделках в отношении такой рыбной продукции при условии, что объем сделки составляет не менее 10 т. "Это касается реализации продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. С 1 ноября 2025 такую информацию можно предоставлять в добровольном порядке, с 1 марта 2026 года - в обязательном. Отсроченное вступление в силу новых требований позволит участникам рынка постепенно подготовиться к нововведениям", - добавили в кабмине.