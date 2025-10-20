Индекс Nikkei взлетел на 3% на фоне стабилизации политической ситуации в Японии

Индекс биржи вышел на отметку в 49 022,3 пункта

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Ключевой индекс крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи Nikkei в понедельник взлетел на 3,03% на фоне договоренности о создании новой правящей коалиции, которая позволит новому председателю Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити наверняка стать премьер-министром Японии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгового дня, индекс Nikkei набрал 1 440,15 пункта (3,03%) и вышел на отметку в 49 022,3 пункта, впервые в истории преодолев отметку в 49 тыс. пунктов. Главная причина роста - стабилизация политической ситуации в стране. Как подчеркивают местные аналитики, инвесторы позитивно восприняли новости о том, что правящая ЛДП договорилась с руководством партии "Общество обновления Японии" о создании коалиции, что гарантирует Такаити пост премьера. Ожидается, что официально об этом альянсе будет объявлено в понедельник вечером, однако игроки на бирже уверены, что уже ничто не помешает ЛДП и "Обществу обновления Японии" его заключить.

Вопрос о создании новой коалиции встал после решения центристской партии "Комэйто" покинуть альянс с ЛДП. В связи с этим в Японии активно обсуждалась перспектива сотрудничества между тремя ведущими оппозиционными силами - Конституционно-демократической партией, Народно-демократической партией и партией "Общество обновления Японии". Втроем они могли бы обойти ЛДП, оставшуюся без поддержки "Комэйто". Однако в результате "Общество обновления Японии" решило пойти на сотрудничество с ЛДП.

Выборы нового премьера пройдут 21 октября в ключевой нижней палате парламента. Такаити станет первой женщиной-премьером за всю историю Японии.