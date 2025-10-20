В аэропорту Волгограда задерживаются три рейса

Прибытие задерживается в связи с ограничениями на использование воздушного пространства, которые были введены в регионе

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Вылет и прилет трех рейсов задерживается в международном аэропорту Волгограда, следует из онлайн-табло.

Согласно онлайн-табло, задержаны два рейса на вылет в Сочи и один рейс на прилет из Калининграда.

Как уточнили в пресс-службе международного аэропорта Волгограда, прибытие рейсов задерживается в связи с ограничениями на использование воздушного пространства, которые были введены в регионе.

В Волгоградской области МЧС России сообщало об угрозе беспилотной опасности, которая была объявлена в 19:04 мск 19 октября и отменена в 02:30 мск 20 октября.