Миллер отметил преимущество России над конкурентами по газовому оборудованию

По словам главы "Газпрома", РФ опережает оппонентов на одно - два поколения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия по уровню развития газового оборудования на одно - два поколения опережает конкурентов, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы являемся по очень многим позициям лидерами мировой газовой отрасли и при этом опережаем наших конкурентов на одно - два поколения такого оборудования", - сказал он.

По его словам, гости из недружественных стран, которые присутствовали на Петербургском международном газовом форуме в начале октября, "были сильно удивлены, были сильно поражены и находились в состоянии, близком к шоку" от увиденного новейшего российского газового оборудования.

"И вопрос, который звучал: "И это что, все делает Россия? И это все делаете вы?" И на ответ: "Да" мы чувствовали, чтобы им это слышать не очень приятно", - добавил глава "Газпрома".