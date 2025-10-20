В доменной зоне .RU зарегистрировали шестимиллионное имя

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Шестимиллионное доменное имя зарегистрировано в доменной зоне .RU 20 октября 2025 года и по общемировому числу зарегистрированных имен российский национальный домен занимает пятое место. Об этом ТАСС сообщили в Координационном центре доменов .RU/.РФ.

"20 октября 2025 года в домене .RU было зарегистрировано шестимиллионное доменное имя. Предыдущий рубеж - 5 000 000 доменных имен - был зафиксирован в домене .RU почти 10 лет назад, 5 ноября 2015 года", - рассказали в пресс-службе центра.

По числу зарегистрированных доменных имен российский национальный домен .RU занимает пятое место среди национальных доменов мира, уступая только зонам .DE Германии, .CN Китая, .UK Великобритании и .NL Нидерландов. Лидерами по числу зарегистрированных доменов являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. "С начала года в .RU было зарегистрировано 1,4 млн доменных имен, в среднем каждый день регистрируется 4 866 новых доменов", - добавили в пресс-службе.

Домен .RU был делегирован России корпорацией ICANN 7 апреля 1994 года. Первый миллион доменных имен зарегистрирован в 2007 году.

Координационный центр доменов.RU/.РФ выполняет функции национальной регистратуры и обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.