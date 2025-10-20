Кабмин увеличил до 3,5 млрд рублей объем субсидирования высоких технологий

Речь идет о предприятиях оборонно-промышленного комплекса

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство России решило увеличить предел субсидирования кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса на открытие перспективных высокотехнологичных производств гражданской продукции. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"На ведущих отечественных предприятиях сейчас готовятся значимые инициативы <...> по изготовлению компонентов, комплектующих для авиационной, космической, автомобильной отраслей, а также оборудования в сфере экологического машиностроения, - отметил премьер. - Чтобы ускорить запуск таких проектов, будет существенно увеличен предельный размер соответствующей субсидии".

"Она до настоящего времени была ограничена 600 млн рублей, теперь же в течение следующих девяти лет появится возможность выделять на такие цели до 3,5 млрд рублей ежегодно", - сообщил Мишустин.

Как рассказал глава кабмина РФ, решение правительства позволит открыть перспективные производства в том числе в Ростовской, Нижегородской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской, Московской областях.

"Денис Валентинович, важно довести все планы до практической реализации, просьба на личном контроле их держать", - поручил Мишустин первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

Программу льготного кредитования запуска высокотехнологичных производств запустили в 2018 году. Займы от 500 млн рублей под 5% годовых на проекты с бюджетом больше 1 млрд рублей предоставляет госкорпорация "ВЭБ.РФ".