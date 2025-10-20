Кабмин выделит более 9 млрд рублей на морской паром на Дальнем Востоке

Кроме того, средства также пойдут на строительство аварийно-спасательных судов ледового класса

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство России выделит более 9 млрд рублей на создание морского парома на Дальнем Востоке и на строительство аварийно-спасательных судов ледового класса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

"С текущего года существенная поддержка производителей, заказчиков судов и комплектующих предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Чтобы продолжить реализацию ряда проектов, правительство приняло решение дополнительно выделить более 9 млрд рублей", - рассказал премьер. "Средства будут направлены, в том числе, на создание морского парома, который планируется использовать для организации регулярного пассажирского сообщения на Дальнем Востоке, также на строительство обслуживающих и аварийно-спасательных судов ледового класса", - уточнил Мишустин.

Глава правительства отметил важность того, чтобы российские верфи в ближайшее время смогли выйти на высокие темпы работ, чтобы судоходные компании могли быстрее вводить в эксплуатацию современную качественную технику. Он также подчеркнул, что задача расширения отечественного флота "имеет сегодня ключевое значение для наращивания морских и речных перевозок" и "критически важна для развития арктических маршрутов".