Индекс гособлигаций РФ поднялся выше 116 пунктов впервые с 25 сентября

Показатель увеличился на 0,6%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) поднялся выше уровня 116 пунктов впервые с 25 сентября 2025 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск индекс RGBI рос на 0,6% - до 116,46 пункта. К 10:15 мск индекс гособлигаций РФ ускорил рост и находился на отметке в 116,27 пункта (+0,44%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.