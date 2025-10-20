Совет директоров "Северстали" решил не распределять дивиденды за III квартал

Компания рассчитывает, что это позволит сохранить финансовые ресурсы для реализации ключевых стратегических проектов в будущем и обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Северстали" принял решение не распределять дивиденды по итогам третьего квартала 2025 года, сообщил глава "Северсталь менеджмент" Александр Шевелев.

"С учетом ускоряющегося падения спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока за девять месяцев на фоне амбициозной инвестиционной программы, совет директоров принял ответственное решение не распределять дивиденды за третий квартал 2025 года", - приводятся его слова в сообщении компании.

"Северсталь" рассчитывает, что это позволит сохранить финансовые ресурсы для реализации ключевых стратегических проектов в будущем и обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости компании.

Ранее акционеры компании также приняли решение не распределять дивиденды за второй квартал для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем.

В соответствии с дивидендной политикой компании, "Северсталь" стремится выплачивать дивиденды ежеквартально на уровне 100% от свободного денежного потока при показателе чистый долг/EBITDA ниже значения 0,5х. Вопрос о дивидендах совет директоров компании рассматривает ежеквартально.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Основной акционер "Северстали" - Алексей Мордашов (владеет примерно 77,03% акций компании).