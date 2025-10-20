Петербургская биржа начала торги физическим золотом в слитках

Торги будут осуществлять на базе собственной инфраструктуры, а также инфраструктуры госкомпании "Гознак", Московский монетный двор которой внесен в биржевую спецификацию в качестве базисов поставки слитков по биржевым договорам

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Торги физическим золотом в слитках стартовали на Петербургской бирже, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

Торги золотом на Петербургской бирже будут осуществляться на базе собственной инфраструктуры, а также инфраструктуры государственной компании "Гознак", Московский монетный двор которой внесен в биржевую спецификацию в качестве базисов поставки слитков по биржевым договорам.

Торги драгметаллами на Петербургской бирже, предусматривающие торги физическим металлом в слитках, будут принципиально отличаться от торгов на Московской биржи, где торгуют "бумажным" золотом через металлические счета.

На Московской бирже можно пополнить свой металлический счет физическим золотом, депонировав слиток физического металла в НКЦ (Национальный клиринговый центр, входит в состав группы "Московская биржа"), после чего вес слитка в граммах начисляется на металлический счет участника и далее золото торгуется как дериватив без НДС.

На Петербургской бирже будет продаваться именно физическое золото в слитках, каждая сделка будет заканчиваться приобретенного металла от продавца покупателю. Формируемые на бирже ценовые индикаторы будут в моменте показывать цену физического золота с известным сроком поставки.

Реализуемая на Петербургской бирже модель торгов в большей степени соответствует порядку заключения договоров LBMA, - торги осуществляются не производными инструментами, базирующимися на цене металла, а непосредственно металлическими слитками.