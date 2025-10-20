Гознак надеется на развитие работы с драгметаллами после запуска торгов золотом

Глава предприятия Аркадий Трачук также отметил возможность вместе с биржей создать новые продукты

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. "Гознак" рассматривает запуск торгов физическим золотом на Санкт-Петербургской бирже в качестве первого шага для расширения работы с драгоценными металлами. Об этом заявил глава предприятия Аркадий Трачук во время выступления на запуске торгов физическим золотом.

"Для "Гознака" это большая честь сегодня участвовать в открытии торгов реальным активом. И мы считаем, что это только первый шаг в работе с драгоценными металлами. Эта работа будет расширяться и на бирже, и для потребителей", - сказал Трачук.

Он добавил, что эта работа оказывает влияние на ликвидность этих металлов и в перспективе может стать одним из важных маркеров ценообразования на мировом рынке. "Что для России вполне естественно, как для страны, являющейся одним из крупнейших добытчиков и производителей этих драгоценных металлов", - подчеркнул глава "Гознака".

Трачук также отметил, что для предприятия это продолжение многовековой истории работы с драгоценными металлами и возможность вместе с биржей создать новые продукты на их основе.

Запуск торгов физическим золотом на Санкт-Петербургской бирже осуществляется совместно с "Гознаком" в рамках реализации соглашения о взаимодействии в области развития биржевого рынка драгметаллов.