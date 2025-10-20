В Омске "Сберлогистика" открыла складской комплекс

Площадь объекта составила 123 тыс. кв. м

ОМСК, 20 октября. /ТАСС/. Компания "Сберлогистика" построила на территории логистического парка "Звездный" в Омске складской комплекс площадью 123 тыс. кв. м. Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Омской области, появление современного объекта повысит эффективность доставки товаров жителям региона.

"Новый объект склада "Сберлогистика" станет важным звеном региональной сети логистики, укрепляя инфраструктуру и способствуя развитию экономики Омской области", - цитирует пресс-служба генерального директора регионального Агентства развития и инвестиций Евгения Ковтуна.

В министерстве отметили, что площадь трехэтажного здания, оборудованного новейшими технологиями хранения и обработки грузов, сопоставима с площадью 17 футбольных полей.

Власти Омской области, где Транссибирская железнодорожная магистраль и Иртыш пересекаются с автомобильными путями, ведущими в Сибирь, на Дальний Восток и в Казахстан, ставят задачу по реализации логистического потенциала региона. В Омске уже созданы склады для "Пятерочки" и Ozon, находятся в работе объекты для "Магнита" и Wildberries. На Иртыше до 2030 года планируется создать мультимодальный логистический комплекс.