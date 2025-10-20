Минфин рекомендует россиянам хранить сбережения в рублях и золоте

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ОФЗ также подойдут для долгосрочных инвестиций

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Краткосрочные сбережения гражданам стоит хранить в рублях на банковских депозитах, а для долгосрочных целей подходят облигации федерального займа (ОФЗ) и золото. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев во время выступления на запуске торгов физическим золотом.

"Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, безусловно. Что касается золота, то я бы отнес в ту же категорию, что и вклад. То есть более долгосрочное вложение, не надо там пытаться торговать каждый день, потому что транзакционные издержки и лишние убытки будут выше", - сказал Моисеев, добавив, что ОФЗ также подойдут для долгосрочных инвестиций.

Запуск торгов физическим золотом на Петербургской бирже осуществляется совместно с "Гознаком" в рамках реализации соглашения о взаимодействии в области развития биржевого рынка драгметаллов.