В Якутске открыли цех по переработке мяса, овощей и дикоросов

Это важный шаг в развитии местного производства и поддержке фермеров и переработчиков, сообщил глава Якутии Айсен Николаев

ЯКУТСК, 20 октября. /ТАСС/. Цех по переработке мяса, овощей и дикоросов открыли в Якутске для обеспечения жителей северных районов качественными продуктами собственного производства. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Сегодня в столице Якутии открылся цех по переработке сельскохозяйственной продукции "Арктиквкус". Это важный шаг в развитии местного производства и поддержке наших фермеров и переработчиков. Проект реализован Арктической торгово-логистической компанией в соответствии со стратегическим указом о развитии Арктической зоны. Он направлен на создание современных предприятий, которые обеспечат жителей северных районов качественными продуктами собственного производства", - написал Николаев.

Он уточнил, что цех будет выпускать мясные, овощные и ягодные консервы из того, что выращено и собрано в Якутии - от продукции фермерских хозяйств до дикоросов, заготовленных в арктических районах. "Такие проекты формируют новую систему снабжения - самодостаточную, надежную и основанную на труде наших людей. Пусть "Арктиквкус" развивается уверенно, принося пользу людям и расширяя бренд "Сделано в Якутии", - заключил глава региона.

По данным регионального правительства, мощность цеха по производству мясных консервов составляет 250 тыс. банок в год, до конца 2025 года планируется произвести 55 тыс. банок. План производства по овощной и ягодной консервации в целом - 120 тыс. банок в год. Переработка ягод будет зависеть от принятого объема дикоросов в пунктах заготовки торгово-логистических центров в арктических районах Якутии.

Как ранее сообщал ТАСС генеральный директор компании Сайдам Степанов, Арктическая торгово-логистическая компания (АТЛК) в Якутии создала собственный бренд под названием "Арктиквкус", его будут использовать для реализации продукции цеха переработки.

Арктическая торгово-логистическая компания занимается в Якутии круглогодичным завозом социально значимых продовольственных товаров в арктические районы республики, а также в труднодоступные населенные пункты.