В МИД РФ сообщили о продолжении поставок нефти в Индию

Президент США Дональд Трамп пообещал сохранить в таком случае "огромные" пошлины для Нью-Дели

© Валерий Матыцин/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Поставки нефти из РФ в Индию продолжаются, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Все продолжается", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжаются ли поставки российской нефти в Индию, учитывая недавние слова президента США Дональда Трампа, который пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от закупок российских энергоресурсов.

В октябре агентство Press Trust of India со ссылкой на аналитическую компанию Kpler сообщило, что импорт российской нефти в Индию ускорился в первой половине октября на фоне увеличения спроса на углеводородное сырье в южноазиатской республике.