МИД Чехии указал на несогласие стран ЕС ввести санкции против Израиля

Речь идет о рестрикциях в связи с ситуацией в секторе Газа

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза не согласны с предложением ввести сообществом санкции против Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

"В данный момент, по-моему, не существует [согласия], чтобы такие санкции были приняты. Эту позицию разделяют некоторые государства - члены [ЕС]", - отметил министр.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 10 сентября на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, заявила, что ЕК намерена ограничить взаимодействие с Израилем, ввести санкции против членов его правительства, а также приостановить действие Соглашения об ассоциации с ЕС.