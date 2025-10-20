ОДК разработала испытательную установку для двигателя Як-130

Она включает в себя систему управления и сбора данных, которая с высокой точностью имитирует бортовые системы учебно-тренировочных самолетов

Як-130 © Марина Лысцева/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха разработала новую испытательную установку для авиадвигателя АИ-222-25, который используется на учебно-тренировочных самолетах Як-130. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха усовершенствовала техническое обслуживание силовых установок. Специалисты московского предприятия "ОДК-Салют" разработали уникальную мобильную испытательную установку для авиадвигателя АИ-222-25, который устанавливается на учебно-тренировочные самолеты Як-130", - говорится в сообщении.

Управляющий директор "ОДК-Салют" Алексей Громов рассказал о преимуществах новой разработки.

"Мобильная испытательная установка показала высокую эффективность: ее можно быстро развернуть на любой площадке, что значительно повысило оперативность приемо-сдаточных работ и упростило обслуживание авиадвигателей", - сказал он.

В пресс-службе отметили, что мобильная установка включает в себя систему управления и сбора данных, которая с высокой точностью имитирует бортовые системы Як-130.