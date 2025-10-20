"Газпром" ожидает нового рекорда потребления газа в мире в 2025 году

По словам главы компании Алексея Миллера, в России в 2024 году объем потребления природного газа вырос на 5,2%

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Мировое потребление газа в 2025 году превысит показатели прошлого года. К 2030 году потребление ожидается на уровне 4,7 трлн куб. м газа. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

По его словам, в России в 2024 году объем потребления природного газа вырос на 5,2%. "Газпром" также видит общий рост потребления газа в мире. По итогам 2024 года оно составило 4,3 трлн куб. м.

"Это самая высокая динамика за последние 10 лет среди ведущих энергоресурсов, которые определяют мировую энергетику. Могу сказать, что по 2025 году мы ожидаем новый рекорд. Я вам 4,3 трлн куб. м назвал - это цифры 2024 года. В 2025 году мы ожидаем, что рекорд будет еще выше. А к 2030 году ожидается цифра 4,7 трлн куб. м. газа мировой потребления", - сказал Миллер.

Он уточнил, что газоемкость мировой экономики будет расти. "В этом году мы увидели впечатляющие цифры, которые говорят о росте газоемкости в мировой экономике. Я имею в виду с точки зрения и удельных показателей, и с точки зрения абсолютного потребления", - подчеркнул глава "Газпрома".