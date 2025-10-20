Минфин: через биржевые площадки может проходить до четверти российского золота
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Через биржевые площадки в будущем может проходить до четверти всего добываемого в России золота, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев во время выступления на запуске торгов физическим золотом.
"Хорошо бы, чтобы хотя бы четверть объема добытого в России золота проходила через такой биржевой рынок. А я считаю, что нет, часть из них будет через биржу", - сказал Моисеев.
Он также отметил преимущества физических торгов перед спотовыми инструментами. "Физические торги - это то, что в конечном итоге является самым привлекательным", - подчеркнул замминистра.
Запуск торгов физическим золотом на Санкт-Петербургской бирже осуществляется совместно с Гознаком в рамках реализации соглашения подписанного на ПМЭФ о взаимодействии в области развития биржевого рынка драгметаллов.