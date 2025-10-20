Миллер: газ обеспечивает надежность генерации электроэнергии для ЦОД

Глава "Газпрома" отметил рост электропотребления ведущих экономических центров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Газ способен обеспечить надежность и стабильность генерации электроэнергии для центров обработки данных (ЦОД), заявил в интервью телеканалу "Россия-24" глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"У газовой генерации есть свои преимущества для ЦОДов, для центров обработки больших данных, больших цифровых потоков. И, в первую очередь, это надежность, стабильность поставки природного газа для газовой генерации, и дешевизна, что является очень немаловажным в таком капиталоемком направлении нашей работы, как строительство ЦОДов", - сказал Миллер.

По его словам, сейчас наблюдается удвоение и даже утроение электропотребления ведущих экономических центров. "Могут ли все экономические центры, ныне существующие пока, себе это позволить? Не знаю. Может быть, нет. Если ответ нет, то следующие слова, которые мы с вами должны произнести, что через некоторое время они окажутся на обочине мировой экономической архитектуры. России это не грозит. У нас принципиально новые возможности, у нас принципиально новые перспективы", - подчеркнул глава "Газпрома".