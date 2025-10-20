"Газпром" намерен к 2030 году достичь 100% газификации трубопроводным топливом

Согласно энергостратегии России, средний уровень газификации в регионах в 2030 году достигнет 82,9%

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. "Газпром" к 2030 году достигнет 100% технически возможной газификации РФ трубопроводным газом, заявил глава компании Алексей Миллер.

"К 2030 году мы достигнем 100% технически возможной газификации трубопроводным газом всей страны. Но одновременно, конечно же, также параллельно ставится вопрос - если мы проводим локальную газификацию, и газовая генерация тоже может стать локальной и решать вопросы энергоснабжения локально в удаленных точках нашей страны", - сказал он в интервью "России-24".

Согласно энергостратегии РФ, средний уровень газификации в регионах РФ в 2030 году достигнет 82,9%, в 2036 году - 84%, в 2050 году - 86,2%.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекаться за счет льготных кредитов и займов.

С ноября 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной и распространилась на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений.

В послании Федеральному собранию в 2024 году глава государства сказал, что программа социальной газификации должна быть расширена для обеспечения возможности подключения участков в садоводческих товариществах. 17 апреля 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что граждане РФ уже могут подавать заявки на газификацию домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в газифицированных населенных пунктах. Потенциал догазификации жилья в СНТ оценивается на уровне около 1,5 млн домов.