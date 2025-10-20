IKEA купила рекордную площадь лесов в Прибалтике

Сумма сделки составила €720 млн

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 20 октября. /ТАСС/. Компания Ingka Group, управляющая большей частью мебельных магазинов IKEA, сообщила о приобретении крупнейшей в ее истории площади лесных массивов, они расположены в Латвии и Эстонии. Сумма сделки составила €720 млн.

"Инвестиционное подразделение Ingka Group - основного ретейлера IKEA - договорилось о приобретении у крупнейшей ассоциации лесовладельцев Швеции Södra около 153 тыс. га земли в Латвии и Эстонии, из которых 89% представляют собой лесные угодья", - говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что Ingka Group не будет импортировать древесину, а заключит партнерские договоры с местными лесопильными заводами и производителями деревянных панелей. Сделка с Södra должна получить одобрение у "соответствующих регулирующих органов".

Ingka Group - одна из крупнейших частных компаний в сфере торговли и инвестиций, которая в том числе отвечает за управление розничными операциями IKEA в более чем 30 странах. На данный момент она владеет около 331,5 тыс. гектар земли в семи странах: Латвии (110 тыс. га), Эстонии (31 тыс. га), Литве (27 тыс. га), США (75 тыс. га), Румынии (51 тыс. га), Новой Зеландии (28,5 тыс. га) и Финляндии (9 тыс. га).