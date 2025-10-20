Совет ЕС утвердил запрет на закупки российского газа с 2028 года

Решение включает запрет на закупки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России

Редакция сайта ТАСС

© Carl Court/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028 года. Соответствующее заявление опубликовал этот орган Евросоюза.

"Совет ЕС утвердил свою переговорную позицию относительно проекта постановления об отказе от импорта российского природного газа, - говорится в тексте. - Это решение включает запрет на закупки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России, оно должно вводиться в действие поэтапно, а полный запрет начнет действовать 1 января 2028 года".

Для вступления этого проекта в силу его должен утвердить Европарламент.

В документе содержится положение о том, что заключение новых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года. Краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, тогда как долгосрочные контракты "могут продолжаться до 1 января 2028 года".

Теперь Совет ЕС должен провести переговоры по согласованию этого положения с Европарламентом, который настаивает на еще более жесткой форме этого запрета, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС на год раньше - с 1 января 2027 года.

Это предложение было проведено в Совете ЕС не в рамках санкционной, а в рамках торговой политики Евросоюза, по которой вето стран - членов сообщества уже отменено. Таким образом, решение принималось квалифицированным большинством голосом, что позволило проигнорировать возражения Словакии и Венгрии. Еврокомиссия подчеркивает, что запрет будет введен навсегда, вне зависимости от хода конфликта на Украине.