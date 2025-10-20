Миллер заявил о наступлении новой эпохи математики в связи с развитием ИИ

По слова главы "Газпрома", человечество создает для себя искусственную среду обитания уже много веков и тысячелетий

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Математика является языком научных знаний, а в связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ) ее роль только возрастает, наступила новая эра математики. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Наверное, главная черта новой парадигмы - это искусственный интеллект. Что говорят эксперты? Эксперты говорят очень-очень важные вещи. Прямо на наших глазах, в течение буквально последних нескольких лет, наступила новая эпоха математики. Звучит очень громко. Что это значит? Математика стала языком искусственного интеллекта. И математика как язык искусственного интеллекта обеспечила генерацию новых математических идей и поставила генерацию этих новых идей на системную основу, как системный процесс. И именно это сделало для нас возможным перейти совершенно в новую эпоху. В новую эпоху, которая открывает колоссальные возможности", - сказал он.

По слова Миллера, человечество создает для себя искусственную среду обитания уже много веков и тысячелетий. Это стало возможным благодаря развитию науки, появлению новых ее направлений, которые сделали эту искусственную среду более комфортной и расширили возможности ее создания.

"Языком, который объединяет науки, которых становится все больше и больше, языком, который объединяет огромное количество областей знаний, является математика. Мы говорим о математике в самом широком ее понятии. Математика является языком научных знаний. Математика является языком науки. Именно благодаря этому языку интеграция знаний в разных науках, в разных областях знаний позволяет нам создавать все более масштабную и более комфортную искусственную среду обитания", - подчеркнул глава "Газпрома".

Развитие искусственного интеллекта генерирует новые математические идеи, а это требует очень много энергии, отметил он.

Ранее Миллер говорил, что альтернативы искусственному интеллекту в настоящее время нет, а он требует все больше энергии. Чем мощнее ЦОД, чем мощнее искусственный интеллект, тем больше требуется энергии. При этом он отмечал, что те страны, которым не хватит энергии для питания ЦОД, останутся "на задворках истории".