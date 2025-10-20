Биржевая цена на АИ-92 продолжает обновлять рекорд

Стоимость прибавила 0,08%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах 20 октября прибавила 0,08% и четвертый день подряд обновляет исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина АИ-92 на торгах 20 октября достигла 74,336 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 0,51% и составила 79,622 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива уменьшилась за день на 6,76% - до 64,939 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля упала на торгах 20 октября на 5,04%, до 63,69 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля выросла - на 0,2%, до 77,709 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подорожал за день на 0,61% - до 22,267 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла за день на 2,92% - до 80,203 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 3,97% - до 21,108 тыс. рублей за тонну.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, заявили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.