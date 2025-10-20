В Подмосковье валовой сбор зерновых культур вырос на 18%

Среди подмосковных округов лидерами по уборке зерновых и зернобобовых стали Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы, Кашира и Коломна

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Свыше 592 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур собрали в Московской области в 2025 году. Результат превышает прошлогодние показатели на 18%, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 592,2 тыс. тонн, что на 89,9 тыс. тонн, или на 18%, превышает показатель прошлого года. Также аграрии заготовили 335 тыс. тонн картофеля - на 24 тыс. тонн больше, чем в 2024 году. В регионе уже собрали 171,2 тыс. тонн овощей открытого грунта, прирост к уровню прошлого года составил 8,3 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что среди подмосковных округов лидерами по уборке зерновых и зернобобовых стали Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы, Кашира и Коломна. По уборке овощей самые высокие показатели в Дмитрове и Коломне.

По данным министерства, в настоящее время убрано 99% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры.