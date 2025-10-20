ЕК хочет добиться полного запрета нефти и ядерного топлива из России

По словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, цель европейских стран - не получать "ни одной молекулы российских энергоносителей"

Редакция сайта ТАСС

© Mario Tama/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) продолжит работу над полным запретом странам ЕС закупать нефть и ядерное топливо в России, после того как Совет ЕС утвердил решение о запрете закупать российский газ с 2028 года. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Читайте также

Отказ Евросоюза от российского газа: кому это выгодно?

"Это не конец нашей работы, мы продолжим работу по отказу от импорта российской нефти и ядерного топлива. По нефти мы сейчас закупаем около 3%. По ядерному топливу закупки не столь значительны в ценовом выражении - не более €1 млрд в год, но это тоже входит в наши планы", - сказал Йоргенсен.

"Наша цель - не получать ни одной молекулы российских энергоносителей", - сказал еврокомиссар.

Он напомнил, что Еврокомиссия работает над полным запретом для стран Евросоюза закупать российскую нефть и ядерное топливо с начала этого года.

Ранее министры энергетики ЕС утвердили предложение Еврокомиссии запретить любые виды и формы поставок российского газа в ЕС с 1 января 2028 года. Новые краткосрочные контракты будет запрещено заключать с 1 января 2026 года, а текущие краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года. Теперь этот документ должен быть утвержден Европарламентом.

Йоргенсен признал, что Евросоюзу придется "нарастить закупки газа из других источников", поскольку на сегодня страны сообщества продолжают получать из России 13% своего газового импорта.