В Кисловодске загрузка санаториев и гостиниц на ноябрьские выходные превысила 90%

Глава города Евгений Моисеев отметил, что курорт уделяет особое внимание и событийному туризму

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 20 октября./ТАСС/. Загрузка санаториев и гостиниц в курортном Кисловодске на Ставрополье превысила 90%. Об этом ТАСС сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Кисловодск демонстрирует рост турпотока вне зависимости от сезона. У нас уже загрузка санаториев и гостиниц на ноябрьские выходные превысила 90%", - сказал Моисеев.

Он отметил, что город уделяет особое внимание и событийному туризму. Так, в период ноябрьских праздников проведут ряд крупных городских мероприятий.

"Будут и фестивали, и соревнования, и различные спортивные мероприятия. Отдельное внимание, конечно же, традиционно уделим детям", - добавил Моисеев.