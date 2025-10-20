Маск использовал шкалу Кардашева при оценке деятельности SpaceX

На долю SpaceX в 2025 году придется около 90% от общей массы полезного груза, запускаемого в космос, напомнил Илон Маск

Основатель SpaceX Илон Маск © Oriental Image via Reuters Connect

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Илон Маск применил шкалу советского ученого Николая Кардашева, оценивая деятельность своей компании SpaceX в космосе.

"Тип II по Кардашеву (цивилизация II типа использует всю энергию центральной звезды планетной системы - прим. ТАСС), иначе вы просто не стараетесь", - написал Маск в X.

Так Маск ответил на пост пользователя, который заявил, что компания Маска - монополист в космической сфере. По словам самого Маска, в 2025 году на долю SpaceX придется около 90% от общей массы полезного груза, запускаемого в космос. Он добавил, что SpaceX, по сути, одна "осуществляет мировую космическую программу".

Советский астрофизик Николай Кардашев предложил свою шкалу в 1964 году. "Шкала Кардашева" представляет собой классификацию уровней технологического развития цивилизации по объемам потребляемой энергии. Ученый предположил, что стадии внеземных цивилизаций Вселенной можно классифицировать на три типа: цивилизации I типа потребляют энергию, доступную на своей родной планете. Например, энергию солнца, ветра, океанов и ядерного топлива. Цивилизации II типа используют всю энергию своего светила и способны на межзвездные перемещения. Цивилизации III типа поглощают энергию целой галактики. По Кардашеву человеческая цивилизация еще не достигла типа I, так как способна использовать только часть энергии, которая имеется на Земле.