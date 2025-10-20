Объем отгрузки машиностроения на Кубани составил 63,5 млрд рублей

В отрасли региона работает более 3 тыс. малых и больших индустриальных компаний, которые обеспечивают современной техникой, машинами и оборудованием не только регион, но и всю страну

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Краснодарский край вошел в десятку регионов-лидеров по развитию машиностроения в России, объем отгрузки продукции машиностроителями региона за восемь месяцев 2025 года составил около 63,5 млрд рублей. Об этом заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"За восемь месяцев 2025 года общий объем отгрузки кубанских машиностроителей составил порядка 63,5 млрд рублей с ростом 103,1% к такому же периоду прошлого года. Наиболее существенное увеличение объема реализации, на 10-22%, - в производстве машин и оборудования, в том числе в станкостроении, выпуске радиоэлектронной продукции, ремонте машин и оборудования", - сказал Кондратьев.

По его словам, в отрасли региона работает более 3 тыс. малых и больших индустриальных компаний, которые обеспечивают современной техникой, машинами и оборудованием не только регион, но и всю страну.

"На этих производствах занято свыше 35 тысяч жителей края и приглашенных специалистов", - сказал Кондратьев журналистам.

Он отметил, что кубанские предприятия нарастили компетенции в транспортном, пищевом, энергетическом, нефтегазовом машиностроении и в производстве сельскохозяйственной техники. "Крупнейшие заводы, которыми мы гордимся - "Каскад", "Сатурн", "Нефтемаш" в Краснодаре, Армавирский электромеханический, Кропоткинский завод монтажных и специальных строительных приспособлений и другие. Особое место занимает Южный завод тяжелого станкостроения - он входит в тройку ведущих таких производств в России", - добавил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что отрасль показывает положительную динамику.

По информации Корпорации МСП, за последние три года число предприятий машиностроения в России выросло на 14,4% и превысило 46 тысяч. Десятку регионов-лидеров в развитии машиностроения в России открывает Москва, замыкает Краснодарский край.