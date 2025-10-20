Югра увеличила срок предоставления участков недр для геологического изучения

Речь идет о землях в Белоярском и Березовском районах, входящих в состав Арктической зоны

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 октября. /ТАСС/. Срок предоставления участков недр местного значения для геологического изучения увеличен в Ханты-Мансийском автономном округе с пяти до семи лет в границах Белоярского и Березовского районов, входящих в состав Арктической зоны РФ. Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства региона, сообщается на едином официальном сайте госорганов Югры.

Югра является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе - по добыче газа в РФ). Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе с 1964 года добыто более 13 млрд тонн нефти. В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа в границы Арктической зоны РФ.

"Правительство Югры в ходе еженедельного заседания <…> одобрило внесение изменений в отдельные региональные документы, регламентирующие сферу недропользования. Так, изменениями предусматривается увеличение срока предоставления участков недр местного значения для геологического изучения с пяти до семи лет в границах Белоярского и Березовского районов", - сказано в сообщении.

Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, на территории Белоярского и Березовского районов отмечается высокий потенциал для изучения и освоения полезных ископаемых, в том числе углеводородного сырья, имеющих стратегическое значение для воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации. "Внесенные изменения создают условия для привлечения инвестиций в геологоразведку Арктических территорий нашего региона", - приводятся в сообщении слова Кухарука.

Кроме того, в Югре вводится электронная форма лицензии на пользование недрами, что заменит бумажные документы, которые используются в настоящее время, и упростит административные процедуры.