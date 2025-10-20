Сийярто: РФ предупредила Венгрию об ответе при захвате ее активов на Западе

Меры будут приниматься с учетом позиции каждой отдельной страны, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. Венгрия получила от России уведомление, что в случае захвата ее активов на Западе она примет ответные меры с учетом позиции каждой отдельной страны. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимавший участие в заседании Совета Евросоюза в Люксембурге.

Он отметил, что на этом совещании рассматривался, в частности, вопрос о возможности использования российских финансовых активов, замороженных на Западе, в интересах Украины.

"Очевидно, будут предприняты шаги по использованию так называемых замороженных российских активов. Конечно, мы консультировались по этому вопросу с россиянами, и они ответили нам, что в случае такого решения примут ответные меры с учетом оценки ситуации по каждому государству ЕС. Это еще раз подчеркивает крайнюю опасность прикосновения к российским активам, замороженным в Европейском союзе", - сказал глава МИД в беседе с венгерскими журналистами в Люксембурге, которая транслировалась телеканалом М1.