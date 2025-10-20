Фадеев призвал запретить курьерам передвижение по тротуару на электровелосипеде

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил запретить движение по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам курьерскому транспорту с сиденьями и электромоторами. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

"За три дня в Москве произошло три случая наезда курьеров на мопедах на пешеходов. Среди пострадавших снова дети. А этот транспорт еще опаснее самокатов. На этом фоне Валерий Фадеев обратился в правительство РФ с предложением отрегулировать эксплуатацию курьерского транспорта", - говорится в сообщении.

В частности, предложено рассмотреть вопрос об отказе от использования в ПДД термина "электровелосипед", сохранив термин "велосипед" только для транспортных средств, приводимых в движение мускульной энергией.

"Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл. Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории "А" или "М". Это позволит осуществлять контроль за соблюдением ПДД курьерским транспортом при помощи дорожных камер", - цитирует телеграм-канал письмо Фадеева вице-премьеру РФ Виталию Савельеву.

Исключение предложено сделать для моторизованных инвалидных колясок.

"Предлагаемые изменения должны быть обеспечены нормами административной ответственности за управление мопедами без водительского удостоверения, без постановки на учет и т. п.", - говорится в письме.