Полпред президента в ЦФО Щеголев назвал ТАСС важным партнером ЭКГ-рейтинга

В феврале 2024 года инструмент получил статус национального стандарта

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев назвал ТАСС важным партнером ЭКГ-рейтинга, а также национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса", которая в 2025 году проводится уже в третий раз.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Это инструмент оценки ответственности бизнеса с самым большим в мире охватом - 7 млн предприятий. В него включены 95% хозяйствующих субъектов страны: от индивидуальных предпринимателей до крупнейших компаний. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.

"Помимо помощи, которая поступает от регионов, есть еще и способы такого нематериального стимулирования, как информирование о деятельности ответственных компаний. И наши коллеги из ТАСС учредили целую редакцию ответственного бизнеса (редакция "ТАСС Рейтинг" - прим. ТАСС), которая с удовольствием публикует позитивную информацию о тех замечательных переменах, проектах и начинаниях в нашей стране, которые инициируются нашими предприятиями. Поэтому здесь ТАСС в полной мере можно назвать партнером и ЭКГ-рейтинга и национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту приема заявок на соискание премии.

В 2025 году при определении победителей премии также будет учитываться позиция компании в ЭКГ-рейтинге. Щеголев отметил важность новации, подчеркнув, что это позволит расширить круг компаний-участников.

"Сейчас компании, размер которых определяется выручкой до 50 млрд рублей, смогут подать заявку на участие в премии, если они имеют высокий ЭКГ-рейтинг. Это означает, что мы существенно расширяем круг тех компаний, которые смогут продемонстрировать свои результаты", - добавил полпред.

Кроме того, Щеголев напомнил, что компаниям - лидерам ЭКГ-рейтинга уже были направлены приглашения к участию в премии.

"Очень рассчитываем, что в этом году за счет наших совместных решений у нас появятся новые яркие примеры работы ответственного бизнеса. И для того, чтобы государство могло по-иному взглянуть на эти компании и, может быть, дополнительно их поддержать, и с точки зрения примера для других - каким курсом следует двигаться, чтобы оказаться в лидерах ответственного бизнеса, а значит - и в лидерах бизнеса в целом", - добавил он.

Щеголев напомнил, что уже в 23 регионах России приняли законы о поддержке ответственного бизнеса. По его словам, предоставляемые меры поддержки и льготы для предпринимателей стимулируют все больше компаний следовать принципам ответственного ведения бизнеса.

О премии

Ежегодная премия "Лидеры ответственного бизнеса", учрежденная по поручению президента РФ Владимира Путина, была проведена в первый раз в 2023 году. В ней могут участвовать крупные российские компании, соблюдающие принципы ответственного ведения бизнеса и выпускающие на регулярной основе нефинансовую отчетность по устойчивому развитию, комплексно раскрывающую информацию о деятельности организации на основе принципов ответственного ведения бизнеса. Оператором премии выступает Российский союз промышленников и предпринимателей.