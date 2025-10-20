В Карелии в развитие туробъектов и придорожного сервиса инвестируют более 4 млрд

Большая часть инвестпроектов реализуется в Сортавальском округе, Прионежском и Пряжинском районах

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 октября. /ТАСС/. Корпорация развития Карелии приняла на сопровождение шесть новых инвестпроектов, общий объем инвестиций по которым составит 4,1 млрд рублей. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона.

"В Минэкономразвития Карелии прошло заседание рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику региона. По итогам встречи Корпорация развития Карелии приняла на сопровождение шесть новых инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по шести проектам составит 4,1 млрд рублей, при этом планируется создать 246 новых рабочих мест", - сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что на сопровождении агентства развития региона находится 114 инвестпроектов, из которых 73 - в сфере туризма. Большая их часть реализуется в Сортавальском округе, Прионежском и Пряжинском районах.

"В 2024 году количество туристических поездок в Карелию превысило один миллион - это яркий показатель востребованности инвестиционных инициатив в сфере туризма и гостеприимства", - отметили в Минэкономразвитии региона.