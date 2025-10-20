На Ставрополье количество застрахованных озимых и яровых выросло в четыре раза

Регион находится в зоне рискованного земледелия, и это необходимо учитывать при закладке урожая, сообщил губернатор Владимир Владимиров

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 20 октября./ТАСС/. Аграрии Ставрополья застраховали в 2024-2025 годах почти 900 тыс. га озимых и яровых. За пять лет охват застрахованных площадей вырос в четыре раза, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"В 2024-2025 годах аграрии Ставрополья застраховали почти 900 тыс. гектаров озимых и яровых. За пять лет охват площадей страхованием вырос в четыре раза. Это говорит о том, что в крае становится все больше руководителей агропредприятий с ответственным подходом к делу", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Ставрополье находится в зоне рискованного земледелия, и это необходимо учитывать при закладке урожая. "Агрострахование помогает защититься от погодных рисков. Даже при неблагоприятных случаях у предприятия будут ресурсы, чтобы удержать свою экономику и выполнить обязательства перед сотрудниками. Развивать практику агрострахования в крае мы продолжим. Сейчас начинается период заключения страховых договоров на следующий сельскохозяйственный сезон, краевому Минсельхозу ставлю задачу оказывать предприятиям необходимую консультационную поддержку", - добавил Владимиров.