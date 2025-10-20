Роспатент зарегистрировал три товарных знака Коко Шанель

Первая заявка регистрируется по двум классам международной классификации товаров и услуг

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала три товарных знака Коко Шанель, выяснил корреспондент ТАСС.

Люксовый бренд Chanel приостановил свою деятельность в РФ в связи с событиями на Украине в марте 2022 года, а к марту 2024 года завершил полный выход, расторгнув договоры аренды и прекратив работу своих бутиков.

Как следует из базы ведомства, заявки были поданы в мае 2025 года из Швейцарии от компании "Шанель САРЛ", которая является правообладателем товарных знаков Chanel. Заявка зарегистрирована в октябре 2025 года, срок истечения действия товарного знака - десять лет с момента подачи заявления на его регистрацию.

Первая заявка регистрируется по двум классам (№ 35 и № 44) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - торговые и рекламные услуги, связанные с продажей и продвижением косметики, одежды и аксессуаров, а также оказание услуг по уходу за красотой, включая салоны, косметологов и эстетические процедуры. Вторая - по трем классам (№ 03, № 14, № 18) - средства для ухода за кожей, ювелирные изделия, часы, а также изделия из кожи и аксессуары, третья - по двум классам (№ 09, № 25) - оптические устройства, цепочки для оптических устройств, одежда, обувь и головные уборы.

О заявках Chanel

По состоянию на 20 октября всего в 2025 году регистрацию в Роспатенте прошли семь знаков компании, три из которых были поданы в 2024 году. Среди них названия Platinum Egoiste, №5 Chanel, Coco Chanel, Коко Шанель, а также знак Шанель. Ожидают решения службы заявки с названиями Les Eaux de Chanel и другие, а также заявки на регистрацию внешнего вида парфюмерных флаконов.

Как следует из подсчетов корреспондента ТАСС, с 2022 года "Шанель САРЛ" подала 36 заявок в Роспатент, из которых зарегистрированы 15 товарных знаков. Среди них - названия компании на русском и английских языках, коллекций ювелирных украшений, духов и косметики. Также есть заявки на регистрацию внешнего вида парфюмерных флаконов.

Так, в 2025 году компания подала 9 заявок, из которых четыре прошли регистрацию. В 2024 году было подано 23 заявки - максимальное значение за указанный период, из которых зарегистрированы восемь заявок: пять - в 2024 году, три - в 2025 году. В 2023 году подано две заявки (зарегистрирована одна), все две поданные в 2022 году заявки были зарегистрированы.