МИД РФ отметил бурный рост креативного сектора в России

За семь лет он рос в четыре раза быстрее, чем экономика в целом, отметил директор Департамента экономического сотрудничества российского дипведомства Дмитрий Биричевский

ЖЕНЕВА, 20 октября. /ТАСС/. Креативный сектор в России последние семь лет рос в четыре раза быстрее, чем экономика в целом. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, российская сторона считает необходимым сосредоточить усилия стран - участниц Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) на трех приоритетных направлениях. Одно из них - это "поиск новых точек роста", к числу которых относится креативная экономика. Дипломат отметил, что на креативный сектор сегодня "приходится 3,1% глобального ВВП и 6,2% всех рабочих мест".

"В России за последние семь лет креативный сектор рос в четыре раза быстрее, чем экономика в целом. Сейчас его вклад в ВВП превышает 4%. Наша цель - довести этот показатель до 6% к 2030 году, нарастив присутствие на мировом рынке анимации, игровой индустрии, дизайна и других направлений", - сказал он на 16-й сессии ЮНКТАД.

16-я сессия ЮНКТАД проходит с 20 по 23 октября в Женеве. В ней принимают участие делегации более 100 стран, включая около 60 министров и 40 замминистров. Они обсудят способы стимулирования экономических преобразований в интересах справедливого, инклюзивного и устойчивого развития. Мероприятие проходит раз в четыре года.