Депутат ГД Боярский: вопрос маркировки ИИ-контента актуален для медиасферы

Перед законодателями в сложившейся ситуации стоит непростая задача - "адекватно и своевременно" отвечать на возникшие вызовы, отметил глава думского комитета по информполитике

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский отметил необходимость рассмотрения вопроса о маркировке контента, созданного при помощи искусственного интеллекта (ИИ), и отметил, что особенно остро он стоит в сфере журналистики.

Ранее вопрос маркировки ИИ-контента в своем канале в Max поднимал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание на большое число поступающих обращений, связанных с использованием ИИ при создании фото, видео и текстов.

"Поддерживаю позицию председателя Государственной думы Вячеслава Володина о необходимости рассмотреть вопрос маркировки контента, созданного с помощью ИИ, - написал Боярский в своем канале в Max. - Особо остро этот вопрос стоит в сфере журналистики. Крупные сетевые издания справедливо бьют тревогу: ИИ зачастую "ворует" и использует для обучения их уникальный контент".

Депутат отметил, что перед законодателями в сложившейся ситуации стоит непростая задача - "адекватно и своевременно" отвечать на возникшие вызовы. "Необходимо найти баланс: одновременно ввести разумные ограничительные меры для защиты от реальных угроз и создать все условия для развития сильных отечественных ИИ-решений, укрепляющих цифровой суверенитет России", - подчеркнул он.

Боярский также напомнил, что для диалога по этой теме до конца осенней думской сессии должны состояться парламентские слушания, посвященные ИИ. "Надеюсь на продуктивное и обстоятельное обсуждение", - заключил парламентарий.