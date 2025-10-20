ОСК: обоснование модернизации "Северной верфи" сформируют весной 2026 года

По предварительным данным источников, объем инвестиций в проект может удвоиться по сравнению с первоначальными оценками и составит около 600 млрд рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) масштабной модернизации "Северной верфи" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет сформировано весной 2026 года. Об этом заявили в пресс-службе корпорации.

Ранее ряд СМИ сообщил, что ОСК планирует завершить ТЭО модернизации "Северной верфи" к ноябрю текущего года. По предварительным данным источников, объем инвестиций в проект может удвоиться по сравнению с первоначальными оценками и составит около 600 млрд рублей.

"В рамках реализации проекта модернизации "Северной верфи" Объединенная судостроительная корпорация в настоящее время ведет комплексную проработку проекта. Работа ведется в плановом режиме и, как мы сообщали ранее, технико-экономическое обоснование будет сформировано весной 2026 года. На данном этапе озвучивать конкретные объемы инвестиций преждевременно. Заложенные в проект решения как по строительству новых объектов, так и по оснащению завода оборудованием не позволяют нам говорить о том, что итоговый размер инвестиций будет даже близок к сумме в 600 млрд рублей", - заявили в пресс-службе.

В ОСК также выразили непонимание, "исходя из чего сделаны предположения об удвоении объема вложений в этот проект с учетом отсутствия утвержденного ТЭО".