Петербург и Калининград свяжет новая линия морских контейнерных перевозок

Первый рейс состоится 12 ноября

КАЛИНИНГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Морскими контейнерными перевозками между Санкт-Петербургом и Калининградом займется судоходная компания "Балт галф шиппинг", часть грузов составят товары народного потребления. Об этом ТАСС рассказал соучредитель новой коммерческой структуры, гендиректор логистической компании C-Shipping Алексей Гагаринов.

Тема масштабирования морских контейнерных перевозок для Калининградской области крайне актуальна: этот вид логистики для региона является ключевым, так как все сухопутные границы области соседствуют со странами Евросоюза.

"Мы планируем, что первый рейс состоится 12 ноября. Это, прежде всего, контейнерный груз, самые разнообразные товары, в том числе товары общего потребления как российского производства, так и из третьих стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза). <…> В принципе, Калининградская область давно является приоритетным федеральным регионом в составе РФ, а с 2022 года этот статус умножился во много раз. Потому что люди, проживающие в Калининградской области, также хотят жить нормальной жизнью. Ходить в магазины, покупать то, что они хотят, ходить в кино, приобретать автомобили. Наша задача как раз по большей части в этом", - отметил Гагаринов.

По его словам, пока на новой морской линии будет работать одно судно, контейнеровоз "Кристал Владивосток". "Дело в том, что специализированных контейнерных судов под российским флагом немного, а каботажное разрешение для контейнеровозов под иностранным флагом получить практически невозможно. Поэтому мы пока поставили одно судно, дальше будем смотреть", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что власти Калининградской области направили обращения в адрес федерального правительства с просьбой увеличить объем субсидий на морские перевозки в регион, которые в проекте бюджета на 2026 год по данному направлению зарезервированы на сумму 5 млрд рублей.