Трамп рассчитывает на справедливую торговую сделку на встрече с Си Цзиньпином

США ранее смогли выработать выгодные торговые сделки с Евросоюзом и Японией, указал американский лидер

Президент США Дональд Трамп © Kevin Dietsch/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает выработать справедливые условия торговой сделки с Китаем на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Республике Корея.

Отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме, он отметил, что США ранее смогли выработать выгодные торговые сделки с Евросоюзом и Японией. "И с Южной Кореей, где я встречусь с председателем Си [Цзиньпином], мы выработали очень справедливую сделку. И я ожидаю, что мы, вероятно, выработаем очень справедливую сделку с председателем КНР Си [Цзиньпином]", - сказал американский президент.