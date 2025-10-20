Комитет Госдумы одобрил к II чтению поправки к бюджету России на 2025 год

Прогноз по ВВП снижен до 217,29 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы в части показателей, утвержденных на текущий год. Госдума рассмотрит документ на заседании 21 октября.

Как пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, поправок к законопроекту не поступило. По словам Макарова, документ может быть рассмотрен Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно законопроекту, доходы бюджета в 2025 году предлагается утвердить в сумме 36,562 трлн рублей (16,8% ВВП, на 1,94 трлн рублей меньше, чем было запланировано ранее). Расходы остаются на прежнем уровне - 42,3 трлн рублей (19,5% ВВП). Дефицит федерального бюджета составит 5,736 трлн руб. (2,6% ВВП, на 1,94 трлн руб. больше, чем было запланировано).

Прогноз по ВВП снижен до 217,29 трлн рублей (ранее - 221,86 трлн рублей), по инфляции - до 6,8% (в действующей редакции закона - 7,6%).

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2025 году ожидаются в объеме 8,7 трлн рублей (на 336,48 млрд рублей больше запланированных), ненефтегазовые доходы - 27,91 трлн рублей (на 2,28 трлн рублей меньше).

В сопроводительных материалах к документу говорится, что снижение ненефтегазовых доходов связано главным образом с тем, что в 2025 году налоги и некоторые другие платежи поступают медленнее, чем ожидалось. Это касается, например, НДС, налога на прибыль, НДФЛ, таможенных пошлин, акцизов на ввозимые товары и утилизационного сбора.

Перераспределение средств

Законопроект предусматривает перераспределение средств бюджета между разными государственными программами. В частности 234,9 млрд рублей будет направлено на реализацию льготных ипотечных программ ("Льготная ипотека", "Дальневосточная и Арктическая ипотека", "IT-ипотека", "Семейная ипотека"); 123,1 млн рублей - на госпрограмму "Развитие оборонно-промышленного комплекса"; 21,63 млрд рублей - на госпрограмму "Развитие транспортной системы"; 295,7 млрд рублей - на госпрограмму "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"; 73,1 млн рублей - на госпрограмму "Развитие образования"; 21 млн рублей - на госпрограмму "Социальная поддержка граждан"; 19,55 млрд рублей - на госпрограмму "Развитие здравоохранения".

Правительству РФ предлагается дать право распределить средства бюджета на 2025 год: 1,39 млрд рублей - на обеспечение сбалансированности финансирования отдельных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса и реализацию некоторых мероприятий в Северо-Кавказском федеральном округе; 212,2 млн рублей - на обеспечение сбалансированности финансирования проектов в сфере топливно-энергетического комплекса в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме того, законопроект уточняет, как будут распределяться отдельные субсидии и субвенции между регионами, без изменения их общего объема. Это касается также планового периода 2026-2027 годов. Такие изменения помогут сохранить сбалансированность федерального бюджета в 2025 году, указывается в сопроводительных материалах к документу.