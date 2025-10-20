Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня снизился до 11,27 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник вырос на 0,89%, до 2 744,83 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,41% - до 1 062,81 пункта. Курс юаня снизился на 10 копеек, до 11,27 рубля.

"Индекс Мосбиржи в начале недели продолжил подъем и вышел к 2 750 пунктам. Геополитические надежды поддержали рост четвертую сессию подряд. В МИД РФ анонсировали телефонный разговор министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио. Началась подготовка к саммиту президентов России и США в Будапеште, в ближайшее время может быть объявлена дата встречи. На этом фоне информация о готовящемся согласовании 19-го пакета санкций ЕС, похоже, мало беспокоит участников торгов", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались обыкновенные акции "Башнефти" (+6,7%), возможно, в связи с недооцененностью бумаг", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В плюсе сегодня, по словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, также торговались акции ЛСР (+5,24%), ПИК (+4,51%), и бумаги группы "Позитив" (+4,41%).

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции "Мечела" (-1,6%), возможно, в ходе коррекции после роста.

Прогноз на 21 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 21 октября - 2 675 - 2 775 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-83 рубля, юаню - 11,2-11,6 рубля.

Как считают в Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на понедельник - 79,5-81,5 рубля, 93-95 рублей и 11,2-11,6 рубля, соответственно.