Комитет Госдумы одобрил проект федерального бюджета на 2026-2028 годы

Расходы в 2026 году запланированы на уровне 44,1 трлн рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. Госдума рассмотрит проект бюджета на заседании 22 октября.

Проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Документ предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей. Доходы в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, в 2027 году - 42,9 трлн рублей, в 2028 году - 45,9 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в 2026 году запланированы на уровне 44,1 трлн рублей, в 2027-м - 46 трлн рублей, в 2028-м - 49,4 трлн рублей.

Важнейшим направлением бюджета является финансирование мер по улучшению демографии, отмечается в сопроводительных материалах к документу. "Так, "детский бюджет" на три года превысит 10 трлн рублей. Указанные средства в том числе пойдут на выплаты единого пособия на детей нуждающимся семьям, продолжение программы материнского капитала с индексацией на уровень инфляции, программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми за счет субсидирования процентной ставки по семейной ипотеке, а также предоставление ежегодной семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми - эта выплата стартует в 2026 году", - указывают в кабмине.

Для реализации нацпроекта "Семья" в проекте бюджета заложены средства в том числе на развитие объектов детского здравоохранения, инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов - на это будет направлено более 94 млрд рублей. Также предусмотрены средства на модернизацию и строительство школ и детских садов: около 110 млрд рублей - на финансирование строительства 150 школ, которые будут возведены к 2030 году, и почти 300 млрд рублей - на капитальный ремонт школ.

Как пояснил ранее глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, приоритетами бюджета является выполнение всех социальных обязательств, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, а также достижение национальных целей развития до 2030 года, определенных президентом. "Бюджет, который нам предстоит рассматривать, который мы будем принимать, он должен быть, безусловно, сбалансированным, чтобы позволять нам при любой ситуации, при любой цене на нефть, при любых санкциях продолжать решать вот все эти задачи так же, как мы их решаем сейчас. И он должен иметь гибкие механизмы для того, чтобы реагировать на любые новые вызовы. И, конечно же, важнейшая роль в этом принадлежит парламентскому контролю, потому что эффективность каждого рубля в этой ситуации становится главной задачей", - указал Макаров.

Все комитеты поддержали проект бюджета

Каждая госпрограмма, все разделы и подразделы бюджета прошли подробное обсуждение с участием профильных комитетов и министерств, представителей правительства РФ и Счетной палаты, рассказал Макаров. "В комитет Госдумы по бюджету и налогам поступили заключения от 31 профильного комитета Госдумы и заключение комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Все профильные комитеты и комиссия поддержали принятие проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы в первом чтении", - указал он.

Вместе с тем 21 комитет представил замечания и предложения, которые возможно реализовать при подготовке законопроекта ко второму чтению или в ходе исполнения федерального бюджета в 2026 году, добавил депутат. "Сегодня проект заключения комитета был принят за основу, ряд изложенных в заключении вопросов комитет по бюджету и налогам предлагает включить в постановление Госдумы с предложениями по доработке законопроекта ко второму чтению. Постановление будет рассмотрено Госдумой 22 октября одновременно с первым чтением бюджета на 2026-2028 годы", - подчеркнул Макаров.