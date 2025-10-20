Тендер на капремонт аэропорта Элисты объявили повторно

Максимальную сумму контракта снизили с 3,691 млрд до 3,584 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 20 октября. /ТАСС/. Федеральное государственное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", которое является основным балансодержателем имущества гражданских аэродромов федерального значения, повторно объявило тендер на капитальный ремонт аэропорта Элисты. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Предыдущий тендер с начальной (максимальной) суммой контракта в 3,691 млрд рублей был размещен 29 августа, заявки подавались в течение месяца. Однако, по итогам определения поставщика, и победитель тендера, который предложил 3,690 млрд рублей, и занявший второе место участник, подавший заявку по максимальной стоимости контакта, отказались или уклонились от сделки.

20 октября Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) объявила аналогичный тендер, снизив максимальную сумму контракта до 3,584 млрд рублей. Срок окончания подачи заявок - 5 ноября. В перечень работ входит ремонт перронов, восстановление растительного грунта на летном поле, маркировка покрытий, замена системы светосигнального оборудования, ремонт водосточно-дренажной сети.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. Аэропорт Элисты стал первым аэропортом, который возобновил работу в условиях СВО. Ограничения на работу аэропорта сняты с 3 мая.