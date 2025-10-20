Мишустин поучаствует в Международном экспортном форуме "Сделано в России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник выступит на пленарном заседании XIII Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщила пресс-служба кабмина. Пленарная сессия под названием "Россия - миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи" пройдет в Национальном центре "Россия".

В дискуссии также планируется участие первого вице-премьера Дениса Мантурова, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, главы Минпромторга Антона Алиханова и других. Модераторами дискуссии выступят гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

В рамках пленарной сессии, где запланировано выступление главы кабмина, участники обсудят будущее российского экспорта в условиях глобальных изменений, а также вопросы укрепления имиджа отечественных товаров и разработок. Мишустин традиционно принимает участие в форуме.

Программа международного форума будет сконцентрирована на важных направлениях внешнеэкономической деятельности, особое внимание участники мероприятия уделят консолидации усилий государства и бизнеса в достижении стратегических целей российского экспортного развития.

Также в рамках форума запланированы совместное заседание комиссий Госсовета РФ по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Промышленность", вручение премии "Экспортер года". ТАСС - официальный информационный партнер.